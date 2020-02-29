Yunanistan verisi: Sığınmacılardan yüzde 15’ine ‘mülteci’ statüsü veriliyor

Yunanistan’ın 2013’ten bugüne, ülkeye yasadışı olarak giren sığınmacıların yalnızca yüzde 15’ine ‘mülteci’ statüsü verdiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın verilerine göre, 2013’ten Ocak 2020’ye kadar 290 bin 831 kişi iltica başvurusu yaptı. Başvuranların 196 bin 412’si erkek, diğerleri 94 bin 419’u kadındı. Başvuranlar arasında 10 bin 840 erkek, 1048 de refakatsiz kız çocuğu bulunuyordu.

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Yunanistan, başvurulardan 43 bin 908’ine iltica hakkı tanıdı, 8 bin 948 kişiye de ikincil koruma verdi. Geçen yıl iltica hakkına 77 bin 285 kişi başvururken, bunlardan 13 bin 511’ine mülteci statüsü verildi.

İltica hakkı için başvuranların 69 bin 70’i 0-13 yaş grubundaydı. 14-17 yaş grubunda 25 bin 574, 18-34 yaş grubunda 143 bin 827, 35-64 yaş grubunda 50 bin 960, 65 yaş üstü grubunda ise 1400 kişi iltica başvurusu yaptı.

Yedi yılda Yunanistan’a başvuranların uyruklarına göre dağılımı şöyle: Suriye (73 bin 569), Afganistan (55 bin 835), Pakistan (33 bin 94), Irak (29 bin 437), Arnavutluk (12 bin 430), Türkiye (10 bin 992), Bangladeş (5 bin 619), İran (8 bin 539), Gürcistan (7 bin 498), Kongo (7 bin 196), Filistin (6 bin 347), diğer (45 bin 894).

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Yunanistan’a yeni sığınmacı akını

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, uzun süredir Avrupa sınırlarını sığınmacıların geçişine kapatan Türkiye, geçişlere müdahale etmemeye başlamıştı. Türkiye’nin farklı noktalarından birçok kişi de Avrupa’ya kara ve deniz yoluyla geçmeye çalışmıştı. Yunanistan, özellikle Edirne’deki sınır kapısından geçmek isteyenlere müdahalede bulunmuştu.