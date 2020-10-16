Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, AB’den Türkiye’ye daha sert tepki istedi

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarına daha sert tepki göstermesini talep etti.

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Türkiye’ye yönelik yaptırımların değerlendirildiği AB zirvesi öncesinde Oruç Reis Doğu Akdeniz’deki tartışmalı bölgeden geri çekilmesine rağmen, bu hafta yeni Navtex’le 22 Ekim’e kadar yeniden bölgede araştırma için görevlendirilmişti.

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Yunanistan ise araştırma gemisi tartışmalı bölgede kaldığı sürece istikşafi görüşmelere girmeyeceğini duyurmuştu.

Fransa ve Almanya da dün Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki eylemleriyle AB’yi tahrik etmeyi sürdürmekle suçlamış, tutumunu netleştirmesi için bir hafta süre vermişti.