Yunanistan ve Bulgaristan sınırları kapatılıyor

Bu gece saat 00:00’dan itibaren Yunanistan ve Bulgaristan sınırları giriş-çıkışa kapatılacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre Yunanistan’a açılan Pazarkule, İpsala kara ve Uzunköprü demiryolu hudut kapıları ve Bulgaristan’a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak.

Reklam

Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye’ye yapılan seferler de karşılıklı olarak durduruldu. Bu kapsamda, söz konusu hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ve son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının girişine bugün saat 00:00’dan sonra izin verilmeyecek.

Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Sağlık ve ticaret bakanlıklarınca belirtilen usullerde taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek.