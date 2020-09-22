Yunanistan: Türkiye’yle istikşafi görüşmeler yakında İstanbul’da başlayacak

Yunanistan, Türkiye ile ‘istikşafi görüşmeler’in yakında başlayacağını bildirdi.
AA’nın haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul’da yapılması yönünde anlaşmaya vardı” dendi.
Türkiye ile Yunanistan, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları konusunda anlaşmazlık yaşıyor.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüşmesinin ardından, Türkiye’nin istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu açıklanmıştı.
Dört yıl sonra yeniden
İki ülke arasında 2002’de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60’ncı tur, 1 Mart 2016’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılmıştı.
Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.