Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan: Türkiye’yle istikşafi görüşmeler yakında İstanbul’da başlayacak

Yunanistan, Türkiye ile ‘istikşafi görüşmeler’in yakında başlayacağını bildirdi.

AA’nın haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul’da yapılması yönünde anlaşmaya vardı” dendi.

Reklam

Türkiye ile Yunanistan, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüşmesinin ardından, Türkiye’nin istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu açıklanmıştı.

Dört yıl sonra yeniden

İki ülke arasında 2002’de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60’ncı tur, 1 Mart 2016’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılmıştı.

Reklam

Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Erdoğan-Michel-Merkel zirvesi sona erdi: Ankara ile Atina istikşafi görüşmelere hazır

SON HABERLER

Virüs kapan iki doktor: Günlerce uyumadım; taburcu edemeden yakalandım

Ağrı’da görev yapan Oktay Polat ve Kars’ta çalışan Mine Oğuz.. salgın sürecinde Covid-19’a yakalanan iki doktor. Kars’taki ilk vakanın hastası olduğunu anlatan Oğuz, onu taburcu edemeden kendisi de hastalığa yakalandı. 13 gün tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Polat ise ilk sekiz gün gözüne bir dakika uyku girmediğini anlattı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...