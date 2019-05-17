Yunanistan, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki faaliyetlerine son vermesini istedi

Yunanistan, Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki ‘yasadışı faaliyetleri’ne son vermesini talep etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2011 yılında belirlediği münhasır ekonomik bölgede doğalgaz arama hamlesinden hemen sonra KKTC de Ankara ile anlaşarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğalgaz arama yetkisi vermişti.

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TPAO’ya yetki verilen bölgelerden bazıları, Rum yönetiminin arama yaptırdığı bloklarla çakışıyor.

Son olarak Türkiye geçen ay, Kıbrıs’ın batısında doğalgaz arama çalışmalarına başladığını açıklamıştı.



Harita: DW Türkçe

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ya görüştükten sonra konuşan Yunanistan Dışişleri Yorgos Katrouglas, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki tek taraflı yasadışı faaliyetlerini kınadığımızı en net şekilde ifade ettim ve bunlara son verilmesini talep ettim” dedi.

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Çavuşoğlu’yla görüşmesinin ana amacının her iki tarafın da istemediği bir kazanın önlenmesi için Ege Denizi’ndeki gerilimi azaltmak olduğunu kaydeden Katrouglas şöyle devam etti: “Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın şubattaki Türkiye ziyaretinde iki lider arasında sağlanan mutabakat doğrultusunda, bu konuda ordular arasında güven artırıcı görüşmelerin başlatılmasına karar verildi. Pazartesi günü Atina’da yapılacak görüşmelerin yeniden canlandırılmasının gerekliliğini teyit ettik.”



