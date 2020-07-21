Yunanistan: Türkiye’nin hukuk dışı adımları NATO’nun uyumunu tehlikeye atıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ‘hukuk dışı’ davranışlarının NATO’nun uyumunu ve Ankara’nın Avrupa Birliği’yle (AB) ilişkilerini tehlikeye attığını ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan’ın yakın müttefiği Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de aynı bölgelerde doğalgaz arama çalışmaları, anlaşmazlıkları tekrar odak noktası haline getirdi.

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Dendias, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Atina’da yaptığı toplantının ardından “Türkiye’nin hukuk dışı ve provakatif davranışları sadece Doğu Akdeniz’de barışa ve istikrara değil aynı zamanda NATO’nun uyumuna ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine ciddi ölçüde zarar veriyor” dedi.

Maas ise şunları söyledi: “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine ilişkin çok net bir konumdayız – uluslararası hukuka saygı duyulmalı. Bu nedenle AB-Türkiye ilişkileri yalnızca Ankara, Doğu Akdeniz’deki provakatif eylemlerine son verirse mümkün olabilir.”