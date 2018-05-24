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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan, Türkiye’den kaçan askerlerden birine iltica hakkı tanıdı

 

Yunanistan’a kaçan sekiz ‘FETÖ’ şüphelisi askerden birine iltica hakkı tanındı.

Askerlerden bazıları… Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Darbe girişiminin hemen ardından sekiz asker, bir helikopterle Yunanistan’a kaçmıştı. Türkiye askerlerin iadesini istese de Yunan makamları buna onay vermemişti.

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Yunanistan Sığınma Kurulu, idari bir kararla, yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel isimli askerlere iltica hakkı tanınmıştı.

Hükümet, iltica hakkı tanınması kararına itiraz ederek durumu Danıştay’a taşımıştı.

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Bir askere iltica hakkı

Reuters’a konuşan bir kaynak, hükümetin talebinin Danıştay tarafından reddedildiğini söyledi.

Ajansın haberinde askerin ismi geçmezken, şüphelinin Yunanistan’a ilticası da bu kararla kesinleşmiş oldu.

Bakandan tepki

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ise kararı eleştirerek “Yunanistan’da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmiş. Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar” dedi.

AB bakanı, Twitter hesabından şunları yazdı: “AB üyesi Yunanistan’ın hukuk sistemi, Türkiye’de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunan teröristleri himaye etme kararı almıştır. Demokrasiye karşı teröristleri himaye eden bu hukuksuz hukuk anlayışının geldiği nokta vahimdir. Kuşkusuz Türkiye’ye karşı da Türkiye düşmanlarının yanında yer almıştır bu zihniyet.”

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