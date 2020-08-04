Yunanistan: Türkiye’den gelen sığınmacıların sayısı azaldı

Yunanistan, Covid-19 salgını ve artan sınır kontrolleri nedeniyle Türkiye’den gelen sığınmacıların sayısının azaldığını açıkladı.

Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan’ın Kastanyes Sınır Kapısı arasında sığınmacılara Yunanistan polisinin gazlı müdahalesi. (Fotoğraf: Reuters)

Ankara’nın 28 Şubat’ta sığınmacıların Avrupa’ya geçmesine izin vereceğini açıklamasından sonra binlerce kişi Yunanistan’a yönelmişti. İzmir, Çanakkale ve İstanbul’daki birçok sığınmacı, Yunanistan’a geçmek için sahillerde ve sınır kapılarında toplanmış, sınırdaki güvenlik görevlileri ile sığınmacılar arasında çatışmalar çıkmış, iki ülke arasında kriz yaşanmıştı.

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Yunanistan salgından ötürü sığınmacıların başvurularını 2 Mart’ta bir ay süreyle askıya almıştı.

Yunanistan Göç Bakanı Vekili George Koumoutsakos, Midilli Adası’ndaki sığınmacı kamplarını ziyaret etmeden önce açıklamalarda bulundu.

12 binlerden 800’lere

Koumoutsakos’un paylaştığı verilere göre ülkeye gelen sığınmacı sayısı geçen yıl nisan-temmuz döneminde 12 bin 363 iken, bu yıl aynı dönemde 850 oldu.

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Koumoutsakos, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye, 4 milyon göçmeni ve mülteciyi barındıran zorlu ve ne yapacağı kestirilemeyen bir komşu. Azalan göçmen akını rahatlamamız anlamına gelmiyor. Tam tersine, bu durum devamlı tetikte olmamızı gerektiriyor.”