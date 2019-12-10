Yunanistan, Türkiye-Libya anlaşmasını BM’ye taşıdı: Uluslararası hukuka aykırı

Yunanistan, Libya ve Türkiye’nin deniz sınırları üzerine vardığı anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e (BM) itirazda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım’da imzalanmıştı. Libya’nın Atina büyükelçisini sınırdışı etme kararı alan ve ‘Pontus soykırımınının gündeme getirileceğini’ açıklayan Atina, bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki gösteriyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Türkiye’nin yeni bir sondaj gemisi almak için anlaşmak üzere olduğunu belirterek, sondaj çalışmalarının sadece Akdeniz’de değil zaman zaman Karadeniz’de ve uluslararası sularda sürdürüleceğini söylemişti.

Hükümet sözcüsü Stelios Petsas, “Bu anlaşma kötü niyetle yapılmıştır” dedi.