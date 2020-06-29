Yunanistan Türkiye ile sınırını 1 Temmuz’da açıyor

Yunanistan, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan 14 sınır kapısından yedisini 1 Temmuz’da açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye de var.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.

Reklam

Petsas, ‘Yeni normaller’ kapsamında ‘1 Temmuz’da son adımın atılacağını’ ve tüm havaalanlarını uluslararası uçuşlara açacağını da söyledi.

1 Temmuz’da gemilerin ve yatların da Yunan limanlarına yanaşmasına izin verileceği belirtildi.

Atina yönetimi, 15 Haziran’da 29 ülkeye ülkeye giriş izni vermeye başlamıştı ancak Türkiye bu ülkelerin arasında yoktu. Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis, turist kabul edilen ülkeler listesinin 1 Temmuz’da yeniden güncelleneceğini açıklamıştı.