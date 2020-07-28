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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan: Türkiye ile diyalog kurmaya açığız ama tehdit altında olmaz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile diyalog kurmaya açık olduğunu ancak bunun tehdit altında yapılamayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye, Meis Adası’nın güney ve doğusunda sismik araştırma yapacağını bildirmiş, bunun üzerine Yunan Dışişleri, Türkiye’nin ilan ettiği araştırma sahasının kısmen kendi kıta sahasına girdiği ve egemenlik haklarını ihlal ettiği uyarısında bulunmuştu.

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Yunanistan başbakanı da Ankara’nın Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarından vazgeçmemesi durumunda Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptırım uygulamak dışında başka bir seçeneğinin kalmayacağını söylemişti.

Dendias bugünkü basın oturumunda şöyle konuştu: “Yunanistan’ın her zaman Türkiye ile bir diyaloga açık olduğunu, ancak bunun tehdit, hakaret ya da oldu bittiye getirme çabaları kapsamında olmayacağını tekrarlamak istiyorum.”

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