Yunanistan tepkili: Ayasofya’dan ezan okutulması provokasyon

Yunanistan, dün Kadir Gecesi’nde tarihi Ayasofya Müzesi’nden sabah ezanı okunmasını ‘provokasyon’ diye niteledi.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Kadir Gecesi etkinliğine tepki gösteren Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak “Ayasofya’da Diyanet İşleri Başkanı’nın da mevcudiyetinde Kuran okunması, ibadet yapılması ve bunun televizyonda yayınlanmasını kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayasofya’nın UNESCO’nun Kültür Mirası listesinde yer aldığı ve camiye çevirme girişimlerinin uluslararası toplumu rencide ettiği belirtilen açıklamada “Dünyadaki bütün Hristiyanların dini duygularına ve bu kültürel mirası yüceltenlere yönelik açık, kabul edilemez bir provokasyon söz konusu. Böyle bir dönemde dinlerarası diyaloğun zayıflatılmak yerine teşvik edilmesi gerekir” dendi.

Yunanistan, Türkiye’yi Ayasofya’nın karakterini korumaya ve saygı duymaya, uluslararası toplumu da Türkiye’ye tepki göstermeye çağırdı.

Ayasofya’da düzenlenen program TRT Diyanet’ten canlı yayınlanmıştı.

Kadir Gecesi Ayasofya'da Sabah Ezanı pic.twitter.com/aF9bP2N3QE — Diyanet (@diyanetbasin) June 22, 2017

Türkiye’de bazı cemaat ve tarikatlar Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini istiyor. Bazı hükümet yetkililerinden de bu yönde açıklamalar geliyor. Ancak Ayasofya halihazırda müze.