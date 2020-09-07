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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan: Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlıyoruz

Yunanistan’ın hükümet sözcüsü Stelios Petsas, hükümetin yeni silah satın almayı, ordusunu güçlendirmeyi ve savunma sanayisini modernize etmeyi planladığını açıkladı.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’de kıta sahanlıkları ve enerji kaynakları konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Son haftalarda tırmanan gerginlikte, iki ülke NATO aracılığıyla teknik çözüm için masaya oturmuş fakat mutabakat sağlanamamıştı.

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Savunma sektörüne yatırım

Yunanistan, 2009’un sonlarında başlayan borç krizi sırasında üç uluslararası mali kurtarma paketiyle ayakta kalan Yunanistan’ın sonuncu kurtarma paketinin süresi geçen sene ağustosta dolmuştu.

Covid-19’un ekonomik etkisiyle mücadele eden ülke, milyarlarca avroluk nakit rezervinin bir kısmını savunma sektörüne harcamayı planlıyor.

‘Müttefiklerle görüşüyoruz’

Petsas gazetecilere açıklamasında, “Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için müttefiklerle görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

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Hükümet sözcüsü, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in cumartesi günü yıllık ekonomi politikası konuşmasında savunma sektörü planını açıklayacağını da sözlerine ekledi.

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