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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan sandık başında: Çipras Miçotakis’e karşı

Yunanistan bugün erken genel seçim için sandık başında. Anketler, Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu SYRIZA’ya kamuoyu desteğinin düştüğüne işaret ediyor. Çipras’ın en güçlü rakibi eski başbakan Konstantin Miçotakis’in oğlu Kiryakos Miçotakis.

Fotoğraf: Reuters

Saat 07:00’de başlayan oy verme işlemi 19:00’da sona erecek. Havanın aşırı sıcak ve seçmenin ‘seçimden bıktığı’ için ilgisinin düşük olması nedeniyle katılımın düşük olmasından endişe ediliyor. Sonuçların saat 21:00 gibi kesinleşmesi bekleniyor. Seçime, Batı Trakya Türk azınlığından çeşitli partilerin listelerinde bulunan 17 aday da katılıyor.

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Son kamuoyu araştırmaları SYRIZA’nın Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi’nin (YDP) 7-8 puan gerisinde olduğuna işaret ediyor. En son araştırmaya göre YDP’nin oyu yüzde 36, SYRIZA’nınki ise yüzde 27.

Yunanistan’da hükümeti kurabilmek için 300 sandalyeli mecliste salt çoğunluk olan 151 milletvekiline ihtiyaç var. Halkın tercihini kendisinden ve partisinden yana kullanacağından emin olan YDP lideri Kiryakos Miçotakis, hükümeti iki-üç gün içinde kuracağını söyledi.

Kiryakos Miçotakis, kampanyasını ekonomi ve göçmenlerle ilgili vaatler üzerine kurdu.

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Yunan basınındaki yorumlara göre Çipras (üstte), ekonomi politikalarının yanı sıra Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle popülaritesini yitirdi.

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Yunanistan sandık başında: Çipras Miçotakis’e karşı

Yunanistan bugün erken genel seçim için sandık başında. kamuoyu anketleri Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu SYRIZA’ya kamuoyu desteğinin düştüğüne işaret ediyor. Çipras’ın en güçlü rakibi eski başbakan Konstantin Miçotakis’in oğlu Kiryakos Miçotakis.

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