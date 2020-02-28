Yunanistan Pazarkule sınır kapısını otobüsle kapattı

Yunanistan Pazarkule sınır kapısından giriş yapmak isteyen bir grup göçmene izin vermedi.

Fotoğraf: DHA

Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, giriş ve çıkışları durdurdu.

Reklam

Suriye’nin İdlib kentindeki hava saldırısında 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” demişti.

Bunun üzerine İzmir, Çanakkale ve İstanbul’da birçok sığınmacı ve göçmenin sahillere ve Trakya’ya yöneldiği yönünde haberler gelmeye başlamıştı.