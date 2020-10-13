Yunanistan: Oruç Reis çekilmeden istikşafi görüşmelere girmeyiz

Yunanistan, araştırma gemisi Oruç Reis kıta sahanlığında kaldığı sürece Türkiye’yle istikşafi görüşmelere girmeyeceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Türkiye’ye yönelik yaptırımların değerlendirildiği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde Oruç Reis Doğu Akdeniz’deki tartışmalı bölgeden geri çekilmesine rağmen, dünkü Navtex’le 22 Ekim’e kadar yeniden bölgede araştırma için görevlendirilmişti.

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Zirvede Türkiye’nin bölgedeki operasyonlarını sürdürmesi halinde yaptırımların aralık ayına kadar uygulanabileceğini açıklanmıştı.

‘Barışa tehdit’

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Pestas, “Oruç Reis bölgede olduğu sürece Türkiye’yle istikşafi temaslarda bulunmayacağız” dedi.

Ayrıca sözcü, araştırma gemisinin Türkiye kıyılarına yakın Kastellorizo (Meis) adasının civarına gönderilmesinin ‘bölgede barışa doğrudan bir tehdit’ olduğunu savundu.