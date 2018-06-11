Yunanistan MİT’ten korkuyor: Firari sekiz askere 7/24 silahlı koruma

İngiliz The Guardian gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan ve Yunanistan’daki mahkeme tarafından serbest bırakılan sekiz firari askerin 7/24, silahlı askerler tarafından korunduğunu yazdı.

Askerlerle ilgili açıklama yapan Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kouvelis, “Askerlerin güvenliği için olabilecek en büyük önlemleri alıyoruz. Nerede oldukları bariz sebeplerle gizli tutulacak” dedi.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Guardian gazetesindeki yayımlanan haberde, darbe girişimi sırasında Yunanistan’a kaçarak sığınan ve çıkarıldıkları mahkemece ‘Türkiye’ye iade edilmeleri durumunda adil yargılanmayacakları’ gerekçesiyle serbest bırakılan sekiz askerin çok iyi bir şekilde korunduğu belirtildi.

Habere göre Yunanistan savunma bakanı yardımcısı Kouvelis, Kosova’da MİT’in, Gülen Cemaati mensuplarına düzenlediği operasyona dikkati çekerek şunları söyledi: “Bölgemizde daha birkaç ay önce yaşananları unutmadık. Askerlerin güvenliği için olabilecek en büyük önlemleri alıyoruz. Nerede oldukları bariz sebeplerle gizli tutulacak.”

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MİT, altı Türk vatandaşını Kosova’da gözaltına alıp Türkiye’ye getirmiş, bu şüpheliler daha sonra tutuklanmışlardı. Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac konuyla ilgili kendisine bilgi verilmediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Guardian, geçen hafta da Türk F-16’larının Ege adaları üzerindeki Yunan hava sahasında 20 dakika alçaktan uçuş yaptığını bildirmişti.

Pazar günü de Yunan Ta Nea gazetesi, askerlerin kaçırılması veya öldürülmesi endişesiyle bir askeri kampta tutulduğunu iddia etmişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ ise “Bu darbeci askerleri nerede olurlarsa olsunlar, onları toplayıp Türkiye’ye götürmek bizim görevimizdir” açıklaması yapmıştı.