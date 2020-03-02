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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan Meriç Nehri’nde sınıra zırhlı araç yığdı, tel örgü çekti

Türkiye’nin çeşitli illerinden Avrupa’ya gitmek için yola çıkan sığınmacıların Yunanistan’a geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısında Yunan askerleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul’dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne’ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan’ın kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı’ndan geçişlere izin vermeyip TOMA’lardan tazyikli su, gaz bombası ile müdahale ettiği sığınmacılar, Meriç Nehri ve kırsal alanlardaki tel örgüleri aşarak, tüm engellemeleri aşarak Yunanistan’a geçiyor.

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Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmeye çalışan sığınmacılara karşı ise Yunan güvenlik güçleri önlemleri arttırdı. Askerlerin gün içinde nehir kenarında nöbet tuttuğu görülürken, bazı yerlerde de Yunan zırhlı askeri araçları beklemeye başladı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki Meriç Nehri’nin bazı bölümlerinde ise tel örgülerle önlem alındığı görüldü. 

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