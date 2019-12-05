Yunanistan, Libya ile Türkiye’nin Akdeniz’deki anlaşmasına itirazını yineledi

Yunanistan, Türkiye ve Libya’nın Akdeniz’de yaptığı anlaşmaya karşı olduğunu, ancak NATO müttefiki Türkiye ile güven artırıcı önlemler konusunda görüşmeye açık olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım’da imzalanmıştı.

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Yunanistan geçen hafta da mutabakatın uluslararası deniz hukukunun ihlali anlamına geldiğini ve iyi komşuluk ilişkileri prensibiyle bağdaşmadığını savunmuştu.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis dün NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile biraraya geldi.

Mitsotakis, “Türkiye’nin son hareketlerine ilişkin endişelerimizi dile getirdim” dedi ve “İki taraf da anlaşamadığı noktaları dile getirdi. Ancak iki taraf da güven artırıcı önlemler konusunda görüşmeye devam etmeyi kabul etti” diye ekledi.

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Türkiye kanadından henüz bir açıklama gelmedi.

Libya’nın komşusu Mısır bu anlaşmayı Kıbrıs gibi ‘yasadışı‘ olarak görürken Yunanistan coğrafi açıdan ‘absürt‘ olacağını, çünkü Girit adasının dikkate alınmadığını savunuyor.