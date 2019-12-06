Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı ediyor

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘siyasi çıkarı için görevini kötüye kullandığı’nın tartışmasız olduğunu, resmi suçlamaların getirileceğini belirterek, Adalet Komisyonu başkanından, azil gerekçelerini hazırlamasını istedi. Trump ise Cumhuriyetçiler’in hiç olmadığı kadar birlik içinde olduğunu söyleyerek, “Kazanacağız” dedi.