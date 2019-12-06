Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı ediyor

Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya’nın Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi’ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sınır dışı adımının iki ülke ilişkilerini kesintiye uğratmayacağını belirtti.
Türkiye ile Libya arasında 28 Kasım’da imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan’ın, Libya’nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep etmişti.