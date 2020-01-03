Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail: Tezkere Libya iç savaşını tırmandırıyor

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin Libya’ya asker konuşlandırmasına imkan tanıyan tezkerenin Libya’daki iç savaşı tehlikeli şekilde tırmandırdığını ve bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir yıl süreyle Libya’ya asker göndermesine imkan veren tezkere dün TBMM’de kabul edilmişti. AKP, MHP, Saadet Partisi asker gönderilmesini onaylarken, CHP, İYİ Parti ve HDP tezkereye karşı çıkmıştı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis ortak açıklamada şöyle dedi: “Bu karar, Libya’ya silah ambargosu uygulayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ciddi ihlali anlamına geliyor. Uluslararası toplumun Libya çatışmasına barışçıl ve siyasi bir çözüm bulma çabalarına ciddi şekilde zarar veriyor.”

Bu tezkerenin kabul edilmesi, Ankara’nın geçen ay Libya’da BM’nin de tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle biri güvenlik ve askeri işbirliği diğeri de Doğu Akdeniz’deki deniz sınırlarıyla ilgili olmak üzere iki anlaşma imzalamasının ardından geldi.

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’ye Libya’ya asker göndermekten kaçınması çağrısında bulundu ve asker göndermenin Libya’nın ulusal egemenlik ve bağımsızlığı ihlal edeceğini söyledi.

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Üç ülke Akdeniz’in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa’ya gaz sevk edecek 1900 kilometre uzunluğundaki Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi’ni imzalamıştı.