Yunanistan kapıyı kapatınca, sığınmacılar Meriç’i lastik botla geçmeye başladı

Yunanistan’ın Türkiye ile sınır kapılarını sığınmacılara kapatması üzerine göçmenler, Meriç Nehri’nden botlarla Yunanistan’a geçmeye başladı. Bir grup göçmen, Edirne’nin Doyran köyünden Meriç Nehri’ni lastik botla aşarak, Yunanistan’a geçti.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye’nin sığınmacılar için ‘açık kapı politikası’ uygulayacağının duyurulmasının ardından Edirne’de, gece yarısından itibaren başlayan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmen hareketliliği gün boyu sürdü. İstanbul’dan taksi tutup, otobüslerle Edirne’ye gelen binlerce göçmen, Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na yığıldı. Yunanistan’a gitmek isteyen bir grup göçmen Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’den yaya olarak çıkış yaptı. Ancak, sınırda önlem alan Yunan askerleri göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi. Yunanlılar, bir otobüsle sınırı giriş ve çıkışlara kapatırken, göçmenlerin de tampon bölgede bekleyişleri sürüyor.

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Sınır kapılarının kapatılması üzerine Yunanistan’a gitmek isteyen göçmenler, iki ülkenin sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyılarına yöneldi. Edirne’nin sınırda bulunan Doyran köyüne giden göçmenler, burada yanlarında getirdikleri lastik botla Meriç Nehir üzerinden Yunanistan’a geçti. Türkiye tarafında toplanan göçmenler, üçer dörder kişilik gruplar halinde lastik botla Meriç’i geçip, Yunanistan tarafına ulaştı.

Göçmenlerin geçişi havanın kararmasıyla da devam ederken, bölgede Yunan askerlerinin olmadığı gözlendi.

Havanın kararmasına rağmen nehir kıyısına gelen iki çocuklu dört kişilik aile, yanlarındaki eşyaları lastik bota koydu. Daha sonra kadınlardan biri kucağındaki çocuğuyla gözyaşı döktü. Satın aldıkları bota binen aile nehir üzerinden Yunanistan tarafına geçerek, gecenin karanlığında gözden kayboldu.