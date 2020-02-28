Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan kapıyı kapatınca, sığınmacılar Meriç’i lastik botla geçmeye başladı

Yunanistan’ın Türkiye ile sınır kapılarını sığınmacılara kapatması üzerine göçmenler, Meriç Nehri’nden botlarla Yunanistan’a geçmeye başladı. Bir grup göçmen, Edirne’nin Doyran köyünden Meriç Nehri’ni lastik botla aşarak, Yunanistan’a geçti.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye’nin sığınmacılar için ‘açık kapı politikası’ uygulayacağının duyurulmasının ardından Edirne’de, gece yarısından itibaren başlayan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen göçmen hareketliliği gün boyu sürdü. İstanbul’dan taksi tutup, otobüslerle Edirne’ye gelen binlerce göçmen, Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na yığıldı. Yunanistan’a gitmek isteyen bir grup göçmen Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’den yaya olarak çıkış yaptı. Ancak, sınırda önlem alan Yunan askerleri göçmenlerin ülkelerine geçişine izin vermedi. Yunanlılar, bir otobüsle sınırı giriş ve çıkışlara kapatırken, göçmenlerin de tampon bölgede bekleyişleri sürüyor.

Reklam

Sınır kapılarının kapatılması üzerine Yunanistan’a gitmek isteyen göçmenler, iki ülkenin sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyılarına yöneldi. Edirne’nin sınırda bulunan Doyran köyüne giden göçmenler, burada yanlarında getirdikleri lastik botla Meriç Nehir üzerinden Yunanistan’a geçti. Türkiye tarafında toplanan göçmenler, üçer dörder kişilik gruplar halinde lastik botla Meriç’i geçip, Yunanistan tarafına ulaştı.

Göçmenlerin geçişi havanın kararmasıyla da devam ederken, bölgede Yunan askerlerinin olmadığı gözlendi.

Havanın kararmasına rağmen nehir kıyısına gelen iki çocuklu dört kişilik aile, yanlarındaki eşyaları lastik bota koydu. Daha sonra kadınlardan biri kucağındaki çocuğuyla gözyaşı döktü. Satın aldıkları bota binen aile nehir üzerinden Yunanistan tarafına geçerek, gecenin karanlığında gözden kayboldu.

Reklam

Yunan polisinden sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber gazı

Avrupa Komisyonu: Türkiye’nin göç taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz

Türkiye’nin sınır politikasındaki değişiklikten BM’nin haberi yok

Göçmenler Midilli’ye varmaya başladı

Kremlin: Putin ve Erdoğan İdlib’deki durumun normalleştirilmesi için anlaştı

Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenliğini artırdı

Yunanistan Pazarkule sınır kapısını otobüsle kapattı

Dışişleri: İdlib’deki durum kötüleşirse sığınmacı ve göçmenlerin hareketi sürebilir

Birçok ilden sığınmacı Avrupa’ya geçmek için sahillerde ve sınırlarda toplanıyor

Edirne’de yaklaşık 300 sığınmacı sınır kapısına doğru yürüyor

SON HABERLER

Washington Examiner: Suçlanacak biri varsa o da Erdoğan

ABD’de yayın yapan haftalık dergi ve haber sitesi Washington Examiner’da, İdlib’de, Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili yayınlanan yazıda ‘suçlanacak biri varsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğu’ savunularak, “Putin’le stratejik bir ortaklık kurabileceğine dair hayali bir inançla son üç yılını Rus devlet başkanına yağ çekmekle geçirdi” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenliğini artırdı

Bulgaristan, Türkiye’de bulunan sığınmacıların hareketlenmesi üzerine sınır güvenliğini sıkılaştırdı. Savunma bakanı, sığınmacıların sınırı geçmesini engellemek için Türkiye sınırına bin asker ve askeri ekipman göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Sığınmacılar Midilli’ye varmaya başladı

İzmir, Çanakkale ve İstanbul’daki birçok sığınmacı ve göçmenin Yunanistan’a geçmek için sahillerde ve sınır kapılarında toplandığı haberlerinin ardından Midilli adasına varan düzensiz göçmenlerin görüntüleri gelmeye başladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...