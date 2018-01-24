Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan Türk askerlerini iade etmeyeceklerini, ancak Atina’da yargılanmaları teklifinin hâlâ geçerli olduğunu söyledi.

Türkiye kaçak askerleri ‘hain ve darbeci’ olarak niteliyor.

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Yunan yargı kaynaklarının Reuters’a verdiği bilgiye göre Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar dün Atina’ya yaptığı ziyarette, Türkiye’nin bu askerlerin iade edilmesi talebini tekrar Yunan yetkililere iletti ve Türkiye’nin bu konuya verdiği önemi vurguladı.

Yunanistan Anayasa Mahkemesi daha önce iade talebini reddetmişti.

Kontonis gazetecilere yaptığı açıklamada Uçar ile sekiz askerin davasını görüştüklerini söyledi.

Yunanistan Anayasa Mahkemesi, Türkiye’nin askerlerin iadesi talebini reddetmiş olduğu için bu kişilerin geri gönderilmeyeceklerini söyleyen Kontonis, “Yasal çerçeve tarafımızdan sunuldu ve umuyoruz ki Türk tarafınca tamamen anlaşılmıştır” dedi.

Askerlerin Atina’da yargılanmaları ihtimaline değinen Kontonis, “Seçenekler Yunan ceza kanununda açıkça belirtiliyor, bu nedenle Türkiye uygun yasal adımları atma konusunda serbesttir” dedi.

Ne olmuştu?

‘FETÖ’ şüphelisi sekiz asker 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi sabahında, ele geçirdikleri askeri helikopterle Yunanistan’a geçip iltica talebinde bulunmuştu. Yunanistan İltica Komisyonu askerlerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebini 30 Aralık’ta kabul etmişti. Türkiye’nin tepkisinin ardından Yunan hükümeti karara itiraz etmişti. İlgili mahkeme iltica talebine ilişkin kararın yürütmesini durdurmuş, karar sonrası Süleyman Özkaynakçı gözaltına alınmıştı.