Yunanistan ısrarcı olmuştu: Türklere ‘kapıda vize’ uygulamasına bir yıl daha devam

Yunanistan’ın Türklere yönelik uyguladığı ve Avrupa Komisyonu’nun kaldırmayı planladığı ‘kapıda vize’ sisteminin bir yıl daha uzatıldığı açıklandı.

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan ‘kapıda vize’ uygulamasını kaldırmıştı.

AA’daki habere göre kararı duyuran Yunanistan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, konuyla ilgili resmi yazının Avrupa Komisyonu tarafından gelecek günlerde Atina’ya iletileceğini söyledi.

Katrougalos, söz konusu iptal kararının değişmesi için hükümetin yoğun çaba sarf ettiğini vurgularken ekonomileri büyük ölçüde turizme bağlı Ege Denizi’nin doğusundaki adaların göçmen kriziyle büyük bir yükü kaldırdığını da söyledi: “Böylece bu yıl da program uygulanmaya devam edecek. AB Komisyonundan resmi yanıtı önümüzdeki günlerde bekliyoruz.”

Üç yıldan bu yana pilot olarak uygulanan ‘kapıda vize’ sayesinde Midilli, Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi ve Meis gibi Yunan adalarına yılda ortalama 1 milyon Türk vatandaşı ziyaret ediyor.