Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa’ya doğalgaz hattı için 2 Ocak’ta anlaşma yapacak

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail, Akdeniz’in doğusunda keşfedilen doğalgazı Avrupa pazarına taşıyacak doğalgaz boru hattının inşası için anlaşmayı 2 Ocak’ta yapacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in makamından dün yapılan açıklamaya göre, EastMed adı verilen boru hattının Atina’daki imza törenine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Miçotakis katılacak.

Reklam

Anlaşmanın İtalya da imza attıktan sonra nihai halini alacağı belirtilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ‘doğal kaynak egemenliğini korumak için’ başvuru

SON HABERLER

CHP ‘peşinen’ söyledi: İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul için para ödemeyiz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul projesinin yapımı için alınacak kredileri iktidara geldiklerinde ödemeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul için gelecek haftalarda ihale yapılacağını söylemişti. CHP ise projenin yapılmasına karşı çıkıyor. CNN Türk’te canlı yayına katılan Öztrak, Kanal İstanbul için “Bir ucube. Proje dahi demek istemiyorum. Bir çevre faciasına yol açacak, İstanbul’u susuz […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...