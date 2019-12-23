Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa’ya doğalgaz hattı için 2 Ocak’ta anlaşma yapacak

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail, Akdeniz’in doğusunda keşfedilen doğalgazı Avrupa pazarına taşıyacak doğalgaz boru hattının inşası için anlaşmayı 2 Ocak’ta yapacak.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in makamından dün yapılan açıklamaya göre, EastMed adı verilen boru hattının Atina’daki imza törenine İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Miçotakis katılacak.

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Anlaşmanın İtalya da imza attıktan sonra nihai halini alacağı belirtilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.