Yunanistan, Girit’te sondaj için Amerikan ve Fransız firmalarla anlaştı

Yunanistan, Girit adasının güneybatısında 2020’de sondaj çalışmalarına başlanması için Amerikan Exxon Mobile ve Fransız Total şirketleriyle anlaşma imzaladı.
BBC Türkçe’nin haberine göre imza törenine Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve iki şirketin temsilcileri katıldı.
Çipras, Girit bölgesinden çıkarılacak olası doğal gaz rezervlerinden sağlanacak gelirin yüzde 40’ını ExxonMobil’e, yüzde 40’ının Total’e, yüzde 20’sinin de Yunan Petrollerine (ELPE) aktarılacağını açıkladı.
Sekiz yıl sürecek sondaj çalışmalarının süresinin uzatılabileceğini kaydeden Çipras, ilk aşamada yapılacak yatırımın 1.5 milyar avro düzeyinde olduğunu söyledi.
Çipras, ABD ve AB’nin de desteğiyle İsrail-Kıbrıs-Girit-Yunanistan arasında inşa edilmesi öngörülen EastMed boru hattı projesinin de 2020 yılında gündeme getirileceğini açıkladı.