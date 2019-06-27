Yunanistan, Girit’te sondaj için Amerikan ve Fransız firmalarla anlaştı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Abdullah Öcalan’ın mektubunda yaptığı çağrıyı doğru okuduklarını söyleyerek, “Biz bu meseleye çok daha geniş bir perspektifle baktık. biz ilk gördüğümüz andan itibaren bunun seçimle ilgili olmadığını düşündük ve eş genel başkanlarımız da kısa sürede açıklama yaptılar” dedi.