Yunanistan ‘geri itiyor’, trajedi ağırlaşıyor: Meriç’te üç göçmen donarak öldü

Yunan güvenlik güçlerinin göçmenleri Türkiye’ye dönmeye zorlamaya başlamasıyla Edirne’nin sınır ilçesi Meriç’ten trajik haberler gelmeye başladı. Üç göçmenin donarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Meriç’te son beş günde bir kısmı Yunanistan polisince yakalanarak Türkiye’ye geri gönderildiği belirlenen çoğunluğu Afgan ve Suriyeli 713 kaçak yakalandı.

Reklam

Birer gün arayla üç ceset

Akçadam köyünde bulunan cesedin, 35 yaşındaki Afgan bir gözmene ait olduğu belirlendi. Adasarhanlı köyünde de birer gün arayla iki erkek cesedi daha bulundu.

Cesetlerin Yunanistan’a yasadışı yollardan giden ve ‘geri itme’ denen yöntemle Türkiye’ye gönderilen göçmenler olduğu tespit edildi.

Reklam

Savcılık incelemesinde göçmenlerin donarak öldüğü anlaşıldı.

‘Yunanistan’daki kapta gördüm’

Yakalanan göçmenlerden Afganistan uyruklu Jamaluddin Malangi, donarak ölen üç erkekten birini, Yunanistan’a geçtiklerinde tutuldukları kampta gördüğünü söyledi.

Kendisinin de diğerleri gibi Yunan polisince şiddet kullanarak Türkiye’ye gönderildiğini söyleyen Malangi şunları anlattı: “Biz karşı tarafa geçtikten sonra üç gün ormanda kaldık. Yunan tarafındaki bir köyde polisler geldi. Bizi yakaladılar ve götürdüler. Bir gece kaldıktan sonra kamyonla nehir kenarına getirdiler. Sistematik bir şekilde iki bot vardı, biri gidiş, diğeri geliş durumundaydı. Bizi bu şekilde Türkiye’ye geri gönderdiler.”

Malangi, Yunanistan’da kendilerine şiddet uygulandığını da öne sürdü.