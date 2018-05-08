Yunanistan, ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı tanıdı

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Yunanistan’da darbe girişiminin ardından ülkeye kaçan ‘FETÖ’ şüphelisi bir askerin daha iltica talebi kabul edildi.

Darbe girişiminin hemen ardından sekiz asker, bir helikopterle Yunanistan’a kaçmıştı. Türkiye askerlerin iadesini istese de Yunan makamları buna onay vermemişti.

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Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre Yunanistan İltica Dairesi, sekiz askerden birinin daha talebine olumlu yanıt verdi. Askerin adı açıklanmadı.

Daha önce de yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmış, askerin sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırılmıştı.

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