Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan, ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı tanıdı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Yunanistan’da darbe girişiminin ardından ülkeye kaçan ‘FETÖ’ şüphelisi bir askerin daha iltica talebi kabul edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Darbe girişiminin hemen ardından sekiz asker, bir helikopterle Yunanistan’a kaçmıştı. Türkiye askerlerin iadesini istese de Yunan makamları buna onay vermemişti.

Reklam

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre Yunanistan İltica Dairesi, sekiz askerden birinin daha talebine olumlu yanıt verdi. Askerin adı açıklanmadı.

Daha önce de yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmış, askerin sıkı gözetim altında tekrar serbest bırakılmasını kararlaştırılmıştı.

Reklam

Üçüncü ret: Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor

Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli

Yunan yargısı, kaçak askerin iltica işlemini durdurdu ve gözaltına aldı

Yunanistan sekiz askeri ‘ne olursa olsun’ iade etmeyecek: İade başka, iltica başka

Ankara’nın tepkisinden sonra: Yunan hükümeti ‘iltica kararı’na itiraz edecek

Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘iltica kararı’ tepkisi: Darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı

Yunanistan’ın iade etmediği sekiz askerden birinin iltica talebi kabul edildi

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...