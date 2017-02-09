Yunanistan duyurdu: Meriç Nehri’ni geçen altı Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu

Yunanistan polisi, dün Meriç Nehri’ni aşan altı Türk vatandaşının ülkelerine girdiğini duyurdu. Söz konusu kişiler Yunanistan’dan iltica talebinde bulundu.

Deutche Welle’nin haberine göre sınırı geçen grubun içinde iki iş insanıyla beraber eşleri ve akrabaları var.

Yunan polisi, altı kişilik grubun Meriç Nehri’ni plastik botla aştığını belirtirken insan kaçakçılığı yaptıklarından şüphelenilen iki kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Kişi başı 1000 avro

Yunanistan’dan iltica talebinde bulunan grup, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan baskılardan kaçmak için Yunanistan’a sığınmak istediklerini söyledi. Grup, nehri geçmek içinse insan kaçakçılarına kişi başı 1000’er avro ödedi.

AFP’ye konuşan Yunan sınır polisi yetkilileri, darbe girişimi sonrasında yaklaşık 100 Türkiye vatandaşının Meriç Nehri’ni geçtiğini söyledi. Polis sığınmacılar arasında çok sayıda akademisyen olduğunu belirtti.

Yunanistan’da yüksek mahkeme 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle sınırı geçerek Yunanistan’a sığınan sekiz Türk askerini iade etmeyi reddetmişti. Adalet bakanlığı Yunanistan’a ikinci kez iade talebinde bulunmuştu.