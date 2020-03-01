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Yunanistan: Dört binden fazla yasadışı giriş engellendi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Yunan güçlerinin sığınmacıların sınır kapısına yönelik organize sınır ihlali girişimini engellediğini belirterek, “Dört binden fazla yasadışı giriş engellendi” dedi.

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin İdlib kentinde Suriye ordusunun hava saldırısında 33 asker hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, uzun süredir Avrupa sınırlarını sığınmacıların geçişine kapatan Türkiye, geçişlere müdahale etmemeye başlamıştı. Türkiye’nin farklı noktalarından birçok kişi de Avrupa’ya kara ve deniz yoluyla geçmeye çalışmıştı. Yunanistan, özellikle Edirne’deki sınır kapısından geçmek isteyenlere müdahalede bulunmuştu.

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Petsas, sınır ihlali girişiminde bulunan sığınmacıların Suriye’nin İdlib kentiyle hiçbir ilgilerinin olmadığına vurgu yaparak, bunların 66’sının gözaltına alındığını kaydetti.  

ERT televizyonuna konuşan Petsas, “Yunanistan dün örgütlü, kitlesel, yasadışı sınır ihlali girişimiyle karşı karşıya kaldı ve bunu önledi. Yunanistan topraklarına yönelik dört binden fazla yasadışı giriş engellendi” ifadelerini kullandı.

Başbakan ve hükümetin, bölgede görev yapan polis ve askeri yetkilileri kutladığını belirten Petsas, hükümetin karada ve denizde sınır güvenliği önlemlerini artırdığını ifade etti.  

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Evros bölgesine ilave polis ve ordu birlikleri gönderildiğini ve Ege adalarında sahil güvenliğinin güçlendirildiğini belirten Petsas,  “Bugün itibariyle toplam 52 sahil güvenlik gemisi ve Yunan Donanması devriye görevini yerine getiriyor” şeklinde konuştu.  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece saat 23:50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye’den ayrılan sığınmacı sayısını 47 bin 113 olarak açıklamıştı.

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