Yunanistan: Doğu Akdeniz’de şantajı kabul etmiyoruz

Yunanistan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ‘yasa dışı’ ve ‘şantaj’ olarak nitelendirip bu çalışmaların bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiğini savunarak faaliyetleri durdurma çağrısı yaptı.

Sismik araştırma için görevlendirilen Oruç Reis gemisi (Fotoğraf: AA)

Türk Deniz Kuvvetleri, Oruç Reis gemisinin 10-23 Ağustos arasında Akdeniz’in doğusunda sismik araştırma yapacağını duyurmuştu.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Türkiye’nin Doğru Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu: “Yunanistan şantaj kabul etmeyecek. Ülkemizin egemenlik haklarını savunacağız.”

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik iddialar konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

Geçen ayki benzer duyuru ilanı (Navtex) iki ülke arasında tartışmaya neden olmuş, durum Almanya Başbakanı Angela Merkel’in müdahalesinden sonra yatışmıştı.

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Fakat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma günkü açıklamasında, Yunanistan’ın sözlerini tutmaması nedeniyle Türkiye’nin bölgede enerji arama çalışmalarına yeniden başladığını söylemişti.