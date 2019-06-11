Yunanistan cumhurbaşkanı, Başbakan Çipras’ın erken seçim talebini kabul etti

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Çipras’ın görev süresinin bitmesine dört ay kala parlamentonun feshedilerek erken seçime gidilmesi talebini kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Çipras, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde solcu Syriza partisinin, ana muhalefet konumundaki muhafazakar Yeni Demokrasi partisinin 9.5 puan gerisinde kalmasının ardından görev süresi sona ermeden dört ay önce erken seçim kararı almıştı.

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Çipras’ın talebi ve Pavlopoulos’un onayı formalite olarak görülüyor. Pavlopoulos’un daha sonra yeni seçim talimatı veren ve parlamentoyı fesheden kararname yayınlaması bekleniyor.

Hükümet yeni seçimin 7 Temmuz’da yapılmasını istediğini belirtmişti.