Yunanistan Başbakanı Çipras: Türkiye’yi dışlamıyoruz, bir karar vermeliler

Yunanistan Başbakanı Çipras, Doğu Akdeniz’de bir enerji haritası yaratmak için şartların oluştuğunu ve Türkiye’nin bir ‘karar vermesi gerektiğini’ söyledi.

Alfa televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Aleksis Çipras, Türkiye’yle ilişkilere dair soruları yanıtladı.

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Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını kademeli olarak 6 milden 12 mile çıkarmasını Türkiye’nin ‘casus belli’ (savaş nedeni) sayması ihtimali için Çipras, “Bu yeni bir mesele değil. Haklarımızı kullanacağız” deyip şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı kararnameleriyle değil, Meclis yoluyla (karasularını) genişleteceğiz. Strateji değil sadece taktiği değiştirmeye karar verdim. İyonya Denizi’nden başlayarak uluslararası hukukun bize imkan tanıdığı ölçüde bu hakkı gerçekleştireceğiz.”

‘Uluslararası hukuka saygılı olduğu müddetçe Türkiye’yi dışlamıyoruz’

Çipras, bir başka soruya ise şu yanıtı verdi: “Türkiye, etkili ve kritik bir güç. Yunanistan, (Doğu Akdeniz) bölgede diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturdu. Türkiye karar vermeli. Uluslararası hukuka saygı çerçevesinde kaldığı müddetçe biz Türkiye’yi dışlamıyoruz. Bunun yalnızca ikili bir mesele olmadığını anlaması gerekiyor.”

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Yunanistan’ın Türkiye’ye herhangi bir tehditte bulunmadığını dile getiren Çipras, egemenlik haklarından feragat etmeyeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye’ye davet edildiğini belirterek tarihin henüz netleşmediğini söyledi.