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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan: Ayasofya kararı Türkiye’nin AB ile ilişkilerini etkileyecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararının ‘Türkiye’nin AB’yle ilişkilerini etkileyeceğini‘ söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını bugün (10 Temmuz) iptal etmiş, böylece Ayasofya’da ibadet yolu açılmıştı.

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Yunanistan’ın bu adımı ‘en yoğun şekilde kınadığını’ vurgulayan Miçotakis “Bu, Ayasofya’yı bir dünya mirası olarak tanıyan herkesi rahatsız eden bir tercih. Ve tabii ki sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini de etkiliyor” dedi.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni de kararı ‘medeni dünyaya karşı provokasyon’ olarak tanımlamıştı.

ABD de karar dolayısıyla ‘hayal kırıklığına uğradıklarını’ belirtmişti.

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