Yunanistan, AB’nin kaldırdığı ‘kapıda vize’de ısrarcı: Zaten en fazla üç günlük

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun Yunan adalarına Türklerin seyahatini kolaylaştıran ‘kapıda vize’ uygulamasını kaldırması Yunanistan’dan tepkiyle karşılandı.

Konuyla ilgili Yunan hükümeti Avrupa Komisyonu’na yeni bir başvuruda bulunarak Türk vatandaşlarına uygulanan ‘kapıda vize’ uygulamasının aynen sürdürülmesini talep etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan talepte Türk turistlerin bugüne kadar hiçbir sorun yaratmadıkları ve gümrük kapılarında verilen vizelerin en fazla üç günlük olduğu anımsatıldı.

Komisyon, söz konusu uygulamayı bir gerekçe göstermeden iptal etse de ‘Türkiye’nin Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlığı vereceği’ yönünde çıkan haberlerin ‘kapıda vize’ programının sonlandırılmasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

‘Türklere vize kolaylığı artacak’

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrougalos, uygulamanın tekrar hayata geçmemesi durumunda da Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayacaklarını belirtti: “Her ihtimale karşı Türkiye’deki Yunan konsolosluklarına vize işlemlerine hızlandırma ve daha uzun süreli vize verme olanaklarını artırmaları için gerekli talimatlar verildi.”

Üç yıldan bu yana pilot olarak uygulanan ‘kapıda vize’ işlemlerini öngören program sayesinde Türk kıyıları karşısındaki Midilli, Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi ve Meyis gibi Yunan adalarına yılda ortalama 1 milyon Türk vatandaşı ziyaret ediyor.