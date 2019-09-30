Yunanistan, 10 bin göçmeni Türkiye’ye geri gönderecek

Yunanistan’ın Midilli adasındaki Morya göçmen kampında kalan sığınmacıların protesto gösterilerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybetmesi ve adanın tarım ve orman alanlarına zarar vermesi üzerine Yunanistan hükümeti, 2020’nin sonuna kadar on bin sığınmacıyı Türkiye’ye geri göndermeye karar verdi.

Morya kampındaki olaylar. Fotoğraflar: Reuters

Midilli adasındaki göçmen kampında çıkan pazar günü çıkan olaylarda sığınmacılardan bir kadın hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Olaylar sırasında meydana gelen yangının çıkış nedeni belirlenememiş, ardından polis ile sığınmacılar arasında çatışma çıkmıştı.

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Reuters’in haberine göre, sığınmacı kampı ile adadaki Morya kentinin nüfusu, dört kat artarak 12 bine ulaşmış durumda. Bu durumun kentte şiddet olaylarını arttırdığı belirtiliyor.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Lefteris Ekonomou ise “Gerçek bir ulusal krizle karşı karşıyayız” derken, Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki yeni Yunanistan hükümeti, ülkeye gelen sığınmacı sayısını azaltmak için sınırlardaki denetimleri sıkılaştırmayı, ayrıca belgeleri olmayan göçmenler ve sığınma başvuruları reddedilenler için yeni ‘kapalı merkez’ler inşa etme kararı aldı.

Reuters ve DW Türkçe’nin haberlerine göre, Yunanistan hükümetinin Midilli Adası’ndaki yangının ardından yaptığı kriz toplantısında, 2020 sonuna kadar 10 bin sığınmacının Türkiye’ye geri gönderilmesi kararı da çıktı.

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Kamptaki göçmenlerden bir kısmı, olaylar sonrası başka yerlere nakledildi.

Yunanistan hükümetinin açıklamasında, Ege Denizi’nde daha fazla sahil güvenlik devriyesi yapılacağı belirtildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, “Artık bir mülteci sorunundan çok, bir göçmen sorunuyla karşı karşıyayız” dedi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yunanistan’a gelen bu göçmenlerin çoğu, Afganistan uyruklu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Bölge Direktörü Marco Sandrone, Morya’daki kampın kapasitesinin üç bin kişi olduğunu, ancak burada 13 bin kişinin zor şartlar altında yaşamak zorunda kaldığını belirtti.