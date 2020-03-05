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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan 1 Mart’tan sonra gelen sığınmacıları sınırdışı etmeyi planlıyor

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitaraçi, 1 Mart’tan sonra sınırlarına yasal olmayan şekilde giren sığınmacıların Serres şehrine gönderildikten sonra kendi ülkelerine sınırdışı edilmesinin planlandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’nın 28 Şubat’ta sığınmacıların Avrupa’ya geçmesine izin vereceğini açıklamasından sonra binlerce sığınmacı Yunanistan’a giriş yaptı.

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Mitaraçi, Atina Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Amacımız onları (sığınmacıları) kendi ülkelerine geri göndermek” dedi.

Yunan bakan, 1 Ocak 2019’dan önce ülkeye girip adalarda yaşayan sığınmacıların de önümüzdeki günlerde anakaraya gönderileceğini söyledi.

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