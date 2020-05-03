Yunan yetkililer: ‘Corona’ riski nedeniyle binlerce sığınmacı anakaraya getirilecek

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan kalabalık sığınmacı kamplarından yüzlerce sığınmacıyı anakaraya taşıyacağı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

AB, Yunanistan’dan corona virüsü riski taşıyan ve adalarda bulunan kamplardaki sığınmacıları anakaraya taşımasını istemişti. Atina ise virüsün ülkenin her yanında yayıldığını ve kamplarda vaka olmadığını söyleyerek bu isteğe karşı çıkmıştı.

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Reuters’a konuşan ve ismini vermek istemeyen bir polis yetkilisi, “Yetkililer 395 sığınmacının taşınması için hazırlık yapıyor” dedi.

Grup, Türkiye yakınındaki Moria kampından gelecek.

Yunanistan, Ortadoğu’da çatışmalardan kaçıp AB’ye ulaşmaya çalışan insanların ana geçiş noktası konumunda. 2015-2016 yılında 1 milyondan fazla insan Türkiye’den Yunanistan’a geçmişti.

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Sığınmacı kamplarında 110 bin kişi bulunuyor. Bunların 40 bini beş adada ve çok kalabalıklaşmış kamplarda yaşıyor.

Göçmen Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Amaç 2400 kişinin transferini sağlamak” diye konuştu.

Salgını yavaşlatmak için tecrit uygulamlarını devreye sokan ülkede 2 bin 626 vaka var. 144 kişinin hayatını kaybettiği Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa ve Britanya’ya göre oldukça iyi durumda bulunuyor.

Yunan sığınmacı kamplarında şu ana kadar ‘corona’ vakası tespit edilmedi ancak yardım kuruluşları virüsün yayılma hızını göz önünde bulundurarak kampların bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini vurguluyor.