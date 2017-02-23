Yunan yetkili duyurdu: 15 Temmuz’dan sonra aranan iki asker iltica talebinde bulundu

Yunan hükümet yetkilisi, 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldığı düşünülen iki askerin Meriç nehri üzerinden ülkelerine gelerek iltica talebinde bulunduğunu ve tutuklandıklarını açıkladı.

Reuters’a konuşan yetkili, tutuklanan iki askerin Yunanistan’a ‘siyasi iltica’ başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Bir başka hükümet yetkilisi ise iki askerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikastle görevlendirilen SAT komandoları arasında bulundukları gerekçesiyle arandığını söyledi.

Yetkilinin aktardığı bilgiye göre, askerler avukatları ile birlikte Yunan polisine teslim oldu.

Yunan medyasında yer alan haberlerde ise askerlerin düşük rütbeli olduğu ve geçen hafta Meriç nehri üzerinden Yunanistan’a kaçtığı belirtildi. Haberlerde askerlerin darbe girişimindeki rollerine ilişkin bilgi verilmedi.

Sekiz askere iade talebi reddedilmişti

Darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan sekiz asker, kendilerini ‘ordudaki her tür İslamcı kontrole karşı çıkan laik Kemalistler’ diye tanımlamış ve günah keçilerine dönmekten korktuklarını söylemişti.

Dedeağaç’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından ülkeye kaçak girmekten suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılan askerlerin hapis cezası üç ay ertelenmiş, ancak gözaltına tutulmalarına karar vermişti.

İade talebi reddedilen askerlerin halihazırda Yunanistan’a iltica talebi bulunuyor.