Yunan yargısının kararı kesinleşti: Firari askerlere iltica hakkı verilecek

Yunanistan’da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlere iltica hakkı verilmesi yönünde nihai kararını verdi.
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine katılan sekiz asker bir helikopterle Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunmuştu. Askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesi Ankara ile Atina arasındaki en önemli güncel sorunlardan biri. Son olarak Yunanistan İltica Dairesi, firari askerlerden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına karar vermiş Yunan hükümeti bu karara Danıştay’da itiraz etmişti.
Yunan Danıştay’ının genel kurulu hükümetin hükümetin itirazını Cenevre Sözleşmesi4ne atıfta bulunarak ‘Özkaynakçı’nın darbe girişimine katıldığına ve FETÖ üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı’ gerekçesiyle itiraz etti.
Nihai olma niteliği taşıyan karar, diğer ilticacı askerler için de emsal olacak.
Kararın ardından, Özkaynakçı seyahat belgesi temin edebilecek.
Askeri bir bölgede koruma altında bulunan darbeci askerlerin üçü için daha Yunan İltica Dairesi’nin verdiği iltica kararı bulunuyor.
Üç oldu: Yunanistan’da ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı
Yunanistan MİT’ten korkuyor: Firari sekiz askere 7/24 silahlı koruma
Almanya: Türkiye’nin Yunanistan’la anlaşmayı durdurması AB’yi etkilemez
Asker krizi mültecileri vurdu: Yunanistan’la geri kabul anlaşması durduruldu
Bozdağ’ın sözleri Atina’yı ayağa kaldırdı: Türkiye askerleri kaçıracak mı!
Tutuklu kalmadı: Yunanistan’da dört ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha serbest
Yunan yargısı: Türkiye’nin ‘kırmızı bülten’le aradığı Turgut Kaya iade edilecek
Yunanistan, Türkiye’den kaçan askerlerden birine iltica hakkı tanıdı
Kritik karar bekleniyor: Yunanistan’da bir ‘FETÖ’ şüphelisi asker daha eve nakledildi
Yunanistan, ‘FETÖ’ şüphelisi bir askere daha iltica hakkı tanıdı
Üçüncü ret: Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor
Yunanistan kaçak askerleri iade etmiyor: Atina’da yargılanmaları teklifi hala geçerli
Yunan yargısı, kaçak askerin iltica işlemini durdurdu ve gözaltına aldı
Yunanistan sekiz askeri ‘ne olursa olsun’ iade etmeyecek: İade başka, iltica başka
Ankara’nın tepkisinden sonra: Yunan hükümeti ‘iltica kararı’na itiraz edecek
Dışişleri’nden Yunanistan’a ‘iltica kararı’ tepkisi: Darbecilere kucak açtığı ortaya çıktı
Yunanistan’ın iade etmediği sekiz askerden birinin iltica talebi kabul edildi