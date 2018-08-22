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Yaramazlara biraz batar!

Yunan yargısının kararı kesinleşti: Firari askerlere iltica hakkı verilecek

Yunanistan’da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan askerlere iltica hakkı verilmesi yönünde nihai kararını verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine katılan sekiz asker bir helikopterle Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulunmuştu. Askerlerin Türkiye’ye iade edilmemesi Ankara ile Atina arasındaki en önemli güncel sorunlardan biri. Son olarak Yunanistan İltica Dairesi, firari askerlerden Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanınmasına karar vermiş Yunan hükümeti bu karara Danıştay’da itiraz etmişti.

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Yunan Danıştay’ının genel kurulu  hükümetin hükümetin itirazını Cenevre Sözleşmesi4ne atıfta bulunarak ‘Özkaynakçı’nın darbe girişimine katıldığına ve FETÖ üyesi olduğuna yönelik yeterli delil olmadığı’  gerekçesiyle itiraz etti.

Nihai olma niteliği taşıyan karar, diğer ilticacı askerler için de emsal olacak.

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Kararın ardından, Özkaynakçı seyahat belgesi temin edebilecek.

Askeri bir bölgede koruma altında bulunan darbeci askerlerin üçü için daha Yunan İltica Dairesi’nin verdiği iltica kararı bulunuyor.

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