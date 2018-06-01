Yunan yargısı: Türkiye’nin ‘kırmızı bülten’le aradığı Turgut Kaya iade edilecek

Yunanistan, Türkiye’nin Interpol aracılığıyla ‘kırmızı bülten’le aradığı Turgut Kaya’nın iade edilmesine karar verdi.
Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, ‘kırmızı bülten’le aranan Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut Kaya, geçen şubat ayında Yunanistan’da yakalandı.
Kaya, Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu. Yüksek mahkeme, Kaya’ya iltica hakkı tanınmamasına ve Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi. Karar gerekçesi henüz açıklanmadı.
Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu iktidardaki Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) partisinin İnsan Hakları Kolları’ndan yapılan açıklamada “Yüksek Mahkeme’nin kararı anlaşılır gibi değil. Kaya, sınırdışı edilip Türkiye’ye gönderilme tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor” denildi.
Kaya’nın Türkiye’ye iadesi konusunda son sözü Adalet Bakanı Stavros Kondonis söyleyecek.