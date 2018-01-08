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Yunan yargısı, kaçak askerin iltica işlemini durdurdu ve gözaltına aldı

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Yunan mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sabahı Yunanistan’a kaçan sekiz askerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebine ilişkin kararın yürütmesini durdurdu. Karar sonrası Süleyman Özkaynakçı gözaltına alındı.

Fotoğraf: Reuters

15 Temmuz darbe girişiminin ertesi sabahında ‘FETÖ’ şüphelisi sekiz asker, ele geçirdikleri askeri helikopterle Yunanistan’a geçip iltica talebinde bulunmuştu. Yunanistan İltica Komisyonu askerlerden Süleyman Özkaynakçı’nın iltica talebini 30 Aralık’ta kabul etmişti. Türkiye’nin tepkisinin ardındanYunan hükümeti karara itiraz etmişti.

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AA’nın haberine göre, Atina İstinaf Mahkemesi itiraz üzerine kararın yürütmesini durdurdu.

Kararın ardından Süleyman Özkaynakçı, hakkında süren ceza davası kapsamında gözaltına alındı.

Karara itiraz etmekle birlikte Yunan hükümet sözcüleri, iltica ile iade prosedürünün ayrı konular olduğunu belirterek Türkiye’nin sekiz askeri iade talebine olumsuz yaklaşıyor.

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