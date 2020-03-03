Yunan Sahil Güvenliği sığınmacı taşıyan bota ateş açtı

Birleşmiş Milletler (BM) soruşturmacıları, Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarında sivilleri öldürdüğünü, Türkiye’nin desteklediği muhaliflerin de Kürt bölgelerinde cinayet işlediğini ve yağmalama yaptığını öne sürerek bunun Moskova ve Ankara tarafından savaş suçu işlendiği anlamına gelebileceğini savundu.