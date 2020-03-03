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Yaramazlara biraz batar!

Yunan Sahil Güvenliği sığınmacı taşıyan bota ateş açtı

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi’ni geçerek Yunanistan’a ulaşmak isteyen sığınmacıların bulunduğu lastik bota, Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında ateş açtı.

Paylaşılan videoda, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin lastik botu engellemek amacıyla önünü kesmeye çalıştığı ve botun yakınına ateş açtığı görülüyor. Sonrasında ise güvenlik güçleri uzun sopalarla lastik bota vuruyor.

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Suriye’nin İdlib vilayetinde Suriye ordusunun hava saldırısında 34 asker hayatını kaybetmesi sonrası Türkiye, sığınmacılara ‘açık kapı politikası’ uygulayacağını açıklamış, binlerce sığınmacı Avrupa’ya geçmek için Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarıyla, sahillere akın etmişti.

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