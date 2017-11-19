Yunan rakibi öpüp uğurladı: ‘Halter efsanesi’ Süleymanoğlu toprağa verildi

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’daki bir hastanede beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir aydır yoğun bakımda bulunan 50 yaşındaki Süleymanoğlu karaciğer nakli olmuştu. Süleymanoğlu dün hayatını kaybetmişti.

Reklam

Mili halterci için bugün öğle vakti Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, halterci Halil Mutlu, güreşçi Hamza Yerlikaya ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Caminin duvarlarına Süleymanoğlu’nun fotoğrafları asıldı.

Rakibi de cenazedeydi

Namaz öncesi, Süleymanoğlu’nun 30 yıl önceki Yunan rakibi Leonidis, haltercinin Türk bayrağına sarılı tabutunu öptü. Yunan sporcu, tabutun başında bir süre bekledi.

Süleymanoğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı’na götürüldü.