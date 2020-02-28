Yunan polisinden sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber gazı

Yunan polisi, Türkiye’den yola çıkıp kuzeydoğu sınırından ülkeye girmeye çalışan 500’e yakın sığınmacıya biber gazı sıktı.

Fotoğraf: Ekathimerini.com

Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yapılan hava saldırısı sonucu 33 askerin hayatını kaybetmesinin ardından, Türkiye’nin sığınmacı ve göçmenlerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı bildirilmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, “Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz” demişti. Bunun üzerine İzmir, Çanakkale ve İstanbul’da birçok sığınmacı ve göçmenin sahillere ve Trakya’ya yöneldiği yönünde haberler gelmeye başlamıştı.

Reklam

Son olarak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki bazı sığınmacı ve göçmenlerin Batı’ya hareketinin İdlib’deki durumun kötüleşmesi halinde sürebileceğini kaydetmiş, Avrupa Komisyonu ise Türkiye’nin göç taahhütlerine bağlı kalmasını beklediklerini vurgulamıştı.

Ekathimerini’nin haberine göre sınır kasabası Orestiada’nın belediye başkanı Vassilis Mavridis, Türk sınır korumalarının ‘sabahtan itibaren ortadan kaybolduğunu’ söyledi.

Meriç’ten ilk kez bu büyüklükte bir sığınmacı ve mülteci grubunun giriş yapmaya çalıştığı belirtildi.

Reklam

Sınırdaki kaynaklar bölgedeki devriye sayısının artırıldığını ve kimsenin sınırı geçmediğinden emin olmak için Meriç Nehri boyunca dikenli tel döşendiğini söyledi.

Kaynaklar ayrıca Kastanyes geçidinin kapatıldığını, Trakya ve Makedonya’daki koruma ve polislerin bölgeye kaydırıldığını aktardı.