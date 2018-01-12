Yunan komünistler mecliste polisle çatıştı

Yunanistan’da ‘istikrar yasa tasarısı’yla işçi haklarına darbe vurulacağını düşünen komünistler polisle çatıştı.

Çok sayıda sendika, 15 Ocak’ta parlamentoda görüşülecek tasarıyla işçi haklarının ve sosyal kazanımların zarar göreceğini öne sürüyor.

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Binlerce kişi bugün Atina’da parlamento önündeki Sintagma Meydanı’nda toplanarak protesto gösterisi yaptı.

Komünist Partisi üyeleri ise protesto yürüyüşünden sonra parlamento binasına girmeye çalıştı. Polis göstericilere karşı etten duvar ördü, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Parti lideri Dimitris Kutsumbas şunları söyledi: “Onları uyardık. Şimdiye kadar kazanılan işçi haklarını ayaklar altına alamayacaklar, grev hakkını iptal edemeyecekler, evlerin açık artırmaya çıkarılmasını beceremeyecekler. Halk, bunları hükümsüz kılmak için sonuna kadar mücadele edecek.”

Sendikalar kanun tasarısını protesto etmek için 15 Ocak’ta 24 saatlik grev ilan etti. Ayrıca saat 18.00’de başlayacak oylama sırasında da yine aynı yerde eylem olacak.