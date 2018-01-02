Yunan hükümeti Türkiye’den kaçan askerle ilgili ‘iltica kararı’nın iptalini istedi

Yunanistan hükümeti, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan sekiz Türk askerinden birinin kabul edilen iltica talebinin iptali için temyiz mahkemesine başvuruda bulundu.

Sekiz asker 15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan’a kaçmış, Dedeağaç’ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından ülkeye kaçak girmekten suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş, ancak askerlerin gözaltında tutulmasuna karar vermişti.

Reklam

Türkiye’ye iade talebi reddedilen askerler Yunanistan’a iltica talebinde bulunmuştu.

Süleyman Özkaynakçı isimli askerin başvurusunu kabul eden Bağımsız İltica Komisyonu’nun diğer askerlerin sığınma başvurularını değerlendirmeye devam ettiği bildirilmişti.

Sığınma hakkı kazanan asker serbest bırakılacak

Reuters’a konuşan bir Yunan polis yetkilisi, sığınma hakkı tanınan asker Özkaynakçı’nın serbest bırakılacağını söyledi.

Komisyonun kararı sonrası Ankara’dan da içinde sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama gelmiş, açıklamada “Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır” denmişti.

Türk dışişlerinden yapılan sert açıklamadan sonra Yunan hükümeti komisyonun ‘iltica kararı’nın idari temyiz mahkemesine götürüleceğini açıklamıştı.

Türkiye’nin tepkisinden sonra adım atan Yunan hükümeti ülkedeki muhalefetin ve medyanın eleştiri oklarına hedef olmuştu.

Son olarak yoğun eleştirilere yazılı açıklamayla cevap veren Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yargıtay düzeyindeki Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nin geçen yıl 26 Ocak’ta Türkiye’nin sekiz askerin iade talebini reddettiğini hatırlatarak, “İade konusu kapanmıştır. Sekiz asker iltica taleplerinin sonucu ne olursa olsun iade edilmeyecek” demişti.

Sözcü, “Yunan hükümetinin siyasi tavrı açıktır. Türkiye’deki darbe girişimine karıştıkları şüphesi bulunanlar hoş karşılanmaz” diye eklemişti.