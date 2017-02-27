Yunan gazetesinin iddiası: Hükümet, Ankara’yla iki yıl sürecek gerilime hazırlanıyor

Yunanistan’da yayın yapan Katimerini gazetesi, Atina hükümetinin Türkiye’yle iki yıl sürebilecek askeri, siyasi ve ekonomik gerilime hazırlandığını kaleme aldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre gazete, uzmanların Türkiye’nin sert söylemini 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkeze alan referanduma bağladığını vurgularken, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçmenleri etkilemek için milliyetçilik kartını oynuyor. Erdoğan için risk büyük. Zira, hayır oyu komşuyu daha derin bir krize sürükleyebilir” yorumunda bulundu.

“Ankara Yunanistan’ın egemenlik haklarını tartışmaya açarak Ege’deki gri bölgeleri yeniden gündeme getiriyor” diyen gazete, Yunanistan’ın darbe girişiminin ardından ülkelerinden iltica talep eden sekiz Türk subayı iade etmeme kararının ‘işleri zorlaştırdığını’ da öne sürdü: “Atina, böyle bir iklimde, Türkiye’deki referandumdan çok daha sonrasına; 2019’daki genel seçimlere kadar sürebilecek bir gerginliğe hazırlanıyor.”

ABD’nin söz konusu gerginliği yakından takip ettiğini kaleme alan gazete, haberini şöyle bitirdi: “Ancak Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu müsteşarlığa atama yapılıncaya kadar ABD’den sorunların diyalog yoluyla çözülmesi telkininden başka bir şey beklememek gerekiyor. Geçmişte, Richard Holbrooke ve Victoria Nuland gibi diplomatlar bu görevde bulunmuşlar ve başkentler arasında iletişim kurulmasını sağlamışlardı.”