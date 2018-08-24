Yunan gazetesi: Serbest bırakılan HDP’li Birlik’ten Yunanistan’a sığınma talebi

İngiltere’de British Museum’da sergilenen Sümerler döneminden kalma 3800 yıllık bir tabletin, tarihte bilinen ilk tüketici şikayeti mektubu olabileceği tahmin ediliyor. Tablette, bir bakır tüccarı, kendisine kötü kalite cevher gönderen başka bir tüccara sitem ediyor.