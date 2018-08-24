Yunan gazetesi: Serbest bırakılan HDP’li Birlik’ten Yunanistan’a sığınma talebi

Yunanistan’da gözaltına alınıp serbest bırakılan HDP eski Şırnak milletvekili Leyla Birlik sığınma için başvurdu.
ANKA Haber Ajansı’nın Yunan Kathimerini gazetesine dayandırdığı haberinde, yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve yasadışı yollardan Yunanistan’a girdikten sonra gözaltına alınan Birlik’in sığınma için başvurduğu ifade edildi.
Söz konusu haberde, geçen çarşamba yasadışı yollardan Yunanistan’a girdiği için Kumçiftliği sınır kentinde gözaltına alınan Birlik’in, sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Haberde, Birlik’in ‘Yunanistan’a sığınma talebinde bulunduğu’ ifade edilirken, savcılık makamının Birlik’in sığınma talebinin incelenmesine dek serbest bırakılması talimatını verdiği aktarıldı.
Birlik, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyordu. ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla Mayıs 2016’da dokunulmazlığı kaldırılan ve 4 Kasım 2016’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Birlik, 4 Ocak 2017’de Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nce yurtdışına çıkma yasağı konarak serbest bırakılmıştı.
HDP’nin açıkladığı vekil adayları listesinde cezası kesinleşen yedi kişinin ismi değişmişti. Bu isimlerden biri de Şırnak’tan aday gösterilen Birlik’ti.