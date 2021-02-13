Yunan futbolcuya ‘bayrak’ sorusu istifa getirdi

Trabzonspor’un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas’a sorusunun ardından akreditasyonu iptal edilen Karadeniz gazetesi muhabiri Ezgi Alp istifa ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Twitter/@Trabzonspor

Alp, 11 Şubat’ta Bakasetas’a “Daha önce Alanyaspor’dayken Trabzonspor’un İstiklal Marşı okunurken bayrağa döndüğünü görüyordun. Şimdi bunu Trabzonspor’la yapıyorsun. İlk yaptığında nasıl bir duygu hissettin?” diye sordu.

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Trabzonspor, maç öncesi seremonide takım halinde Türk bayrağına dönerek İstiklal Marşı’nı okuyor.

Kulüp, bir gün sonra yayınladığı açıklamasında, sorunun ‘ırkçı yaklaşımla yöneltildiğini’ belirtirken, Alp’in akreditasyonunu iptal etti.

Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan Alp, sorunun kendisine WhatsApp üzerinden gazetenin spor müdürü Nihat Erence tarafından gönderildiğini belirtti.

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Yaşananlar nedeniyle çok üzgünüm. Olayın yaşandığı gün çalıştığım gazeteye istifamı sundum. Trabzonsporumuz’dan, Bakasetas’tan ve camiamızdan özür diliyorum. Beni anlayacağınızı düşünerek aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Saygılarımla… pic.twitter.com/ZSBKe2gu2M — Ezgi Alp (@EzgiAlp04) February 13, 2021

‘Mesleğe yeni başlayan biri olarak sorunun nereye gideceğini kestiremediğini’ aktaran muhabir, sadece amirinin kendisine gönderdiği soruyu sorduğunu düşünürken olayın farklı boyuta taşındığını dile getirdi.

Alp, Trabzonspor’un başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbolcu, camia ve taraftardan özür dilediğini belirterek, olayın yaşandığı gün istifasını sunduğunu kaydetti.

Muhabir şunları ifade etti: “Burada suçlu aramıyorum, tek suçlu benim. Ancak beklerdim ki bu soruyu bana sorduran Nihat Erence de bir açıklama yapsın. Hatta benim yapmam gerekeni yaparak istifa etsin. Bunları yapmak bir tarafa bugün spor sayfasında o sorunun doğru olduğunu savunacak kadar ‘egoist’, başkalarını suçlayacak kadar da ‘pişkin’ bir yayıncılık örneği sergiledi.”

Muhabir, gazetenin diğer yetkililerinin böyle bir soru sorulacağından haberi olmadığını belirterek “O soruyu bana WhatsApp üzerinden gönderen Nihat Erence’nin de başkasından ‘sipariş’ aldığı ortadaydı. Çünkü gelen metnin üzerinde ‘İletildi’ yazıyordu” ifadesini kullandı.